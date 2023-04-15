新北市長侯友宜今天返回母校嘉中校慶，高唱校歌。（廖素慧攝）

新北市長侯友宜今天返回母校嘉中校慶，與嘉義市長黃敏惠熱絡互動。（廖素慧攝）

新北市長侯友宜今天返回母校嘉中校慶，與學弟熱情自拍。（廖素慧攝）

新北市長侯友宜今天返回母校嘉中校慶，與校友熱情互動。（廖素慧攝）

（影片/ 廖素慧攝影）

明年總統大選被視為國民黨「最強母雞」新北市長侯友宜，今天返回母校嘉中校慶，受到校友、學生們熱情歡迎，還有學生激情喊「凍蒜」，他受訪時表示，守護中華民國是他的夢想，「勇往直前，捨我其誰」。

侯友宜向全場嘉中人致詞時表示，以民為天，為國盡忠，榮耀嘉中，守護中華民國，勇往直前，拾我其誰。

他受訪時再說，他的夢想從嘉中出發，就是守護中華民國、顧台灣人民，讓人民安心、社會安定、國家安全，這個夢想一直堅持到現在沒有變。

媒體詢問會不會與鴻海董事長郭台銘談？ 侯友宜表示，郭台銘從新北市發跡，我們常透過產業做經濟方面的交流。

媒體提問若提名有黨內黨內爭議，提名非黨籍人士，要如何解決？侯友宜表示，面對國內外情勢，國際情勢詭譎多變，國內情勢百廢待舉，期待大家團結在一起，不管黨內黨外，顧中華國民國台灣這塊土地，需要大家同心團結，不分你我族群。

侯友宜再說，守護中華民國每個人都要勇往直前，捨我其誰，來守護這塊土地，大家一起來讓國家永續繁榮。

對國民黨祕書長黃健庭堅持三階段提名作業，侯友宜表示，黨有既定節奏，都一定會團結在一起共同努力。