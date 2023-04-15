一趟5.5小時的山野教育，不僅鍛鍊體能，也學習山野知識，更帶回滿滿勇氣與回憶。（香田國小提供／吳建輝彰化傳真）

老師指導在野外迷路可以記住電線桿座標，當作求救地點。（香田國小提供／吳建輝彰化傳真）

廖同學就說，主任告訴他們，以前雲林的農民採收竹筍後，必須翻山越嶺到嘉義販售，真的非常辛苦。（香田國小提供／吳建輝彰化傳真）

彰化縣香田國小推動山野教育，日前6年級小朋友在師長帶領下，攀登雲嘉大尖山，認識挑筍古道，一趟5.5小時的山野教育，不僅鍛鍊體能，也學習山野知識，更帶回滿滿勇氣與回憶。

本週五香田國小6年級小朋友前往雲嘉大尖山，走讀挑筍古道，除了在山林裡學習基本求生訓練外，也看見茶農採茶，沿途有許多茶園與竹林，當學生登上大尖山時，被眼前美景震懾，這趟5.5小時的山野教育，再辛苦也值得。

香田國小校長鄭培華表示，6年級的小朋友抵達大尖山後，在山上享用現煮的泡麵，溫暖所有小朋友的胃，在爬山途中不僅鍛鍊身體，還有老師指導，譬如說在野外迷路可以記住電線桿座標，當作求救地點。

擔任山野教育志工香田國小退休主任蔡秋雄表示，以前雲林古坑樟湖村種植很多竹筍，農民採收竹筍都要翻山越嶺到嘉義販售，非常辛苦，近年來後棟仔山也種植許多茶葉，形成竹林與茶園的美麗景觀，認識過去挑筍古道歷史。

廖同學就說，主任告訴他們，以前雲林的農民採收竹筍後，必須翻山越嶺到嘉義販售，真的非常辛苦;郭同學則說，爬山要帶著敬畏的心，學習謙卑，一步一步往前走，就像人生也要學習刻苦耐勞，努力向前超越自己。

香田國小校長鄭培華表示，小朋友挑戰大尖山，了解到挑筍古道的歷史，還有看見茶葉採收的過程，孩子也學習到謙卑，低頭往前走，也認識山野植物還有登山裝備，當然最高興的是，小朋友每個人都願意挑戰自己，最後順利征服大尖山。