中共中央機關刊物《求是》雜誌發表中共總書記習近平文章《加快構建新發展格局 把握未來發展主動權》，強調中國14億多人口整體邁進現代化社會，規模超過現有發達國家人口總和，艱巨和複雜性前所未有，必須把發展主導權掌握在自己手中；中國是一個超大規模經濟體，可以也必須內部可循環。加快構建新發展格局是立足實現第二個百年目標、統籌發展和安全作出的戰略決策，是把握未來發展主動權戰略部署。

習近平指出，只有加快構建新發展格局，才能夯實中國經濟發展的根基、增強發展的安全性穩定性，才能在各種可以預見和難以預見的驚濤駭浪中增強中國的生存力、競爭力、發展力、持續力，確保中華民族偉大復興進程不被遲滯甚至中斷，勝利實現全面建成社會主義現代化強國目標。

他稱，加快構建新發展格局，要從兩個維度來研究和布局：一是更有針對性地加快補上中國產業鏈供應鏈短板弱項，確保國民經濟循環暢通；二是提升國內大循環內生動力和可靠性，提高國際競爭力，增強對國際循環的吸引力、推動力。

他指出，必須堅持問題導向和系統觀念，著力破除制約加快構建新發展格局的主要矛盾和問題，全面深化改革，推進實踐創新、制度創新，不斷揚優勢、補短板、強弱項。

第一，更好統籌擴大內需和深化供給側結構性改革，增強國內大循環動力和可靠性。要把擴大內需戰略同深化供給側結構性改革有機結合起來，供需兩端同時發力、協調配合，形成需求牽引供給、供給創造需求的更高水平動態平衡，實現國民經濟良性循環。第二，加快科技自立自強步伐，解決外國「卡脖子」問題。第三，加快建設現代化產業體系，夯實新發展格局的產業基礎。第四，全面推進城鄉、區域協調發展，提高國內大循環的覆蓋面。只有實現了城鄉、區域協調發展，國內大循環的空間才能更廣闊、成色才能更足。第五，進一步深化改革開放，增強國內外大循環的動力和活力。