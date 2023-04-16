中市警深夜巡邏突遭攔車 為這事開道急駛救援

中市烏日警分局日前傳出暖心故事！員警林鈺壹開警車巡邏時，竟有輛轎車來攔車，男駕駛慌張表示，6旬老母吃錯藥、又疑過量導致身體不適、全身癱軟、呼吸困難，他緊急開車送醫，但沿途紅燈多，擔心延誤就醫只好攔警車請求開道，林立即開警車鳴笛開道，10分鐘護送到醫院，經搶救、住院治療後已無大礙。

烏日警分局龍東派出所員警林鈺壹，13日晚間10時許開警車執行巡邏勤務時，突然有輛轎車來攔車，鄭姓駕駛下車小跑步趨前、神色慌張表示，母親身體不適、呼吸困難，情狀危急，他開車送母就醫，但沿途紅燈多，他急如熱鍋上螞蟻，幸好半路遇見警車，急忙向警求助。

林初步了解狀況後，立即開警車鳴笛為母子開道，原本20多分鐘車程，只花10分鐘就將鄭母護送到醫院急診室，接受治療。

鄭男說，6旬母親患有高血壓慢性病，平日服用藥物控制，當晚要入睡前想服用安眠藥，卻誤吃了高血壓藥，疑似仍無法入眠再重複服藥，吃錯藥疑又過量導致身體不適，還出現呼吸困難、全身無力發軟等症狀，他發現後緊急開車送醫。鄭男一再向警方致謝，鄭婦住院觀察治療後已無大礙。

烏日分局呼籲，基於為民服務，在緊急情狀下警車可以協助民眾開道護送，但畢竟沒有專業救護設備，建議民眾如遇緊急狀況，仍應撥打119通知救護車，才能得到更妥善的照護。