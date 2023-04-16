高雄杉林、內門山火燒5日，各單位救火疲於奔命。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

高雄杉林、內門山火燒5日，各單位救火疲於奔命。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

高雄杉林、內門山火燒5日，各單位救火疲於奔命。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

高雄杉林、內門山火燒5日，各單位救火疲於奔命。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

高雄杉林、內門山火燒5日，各單位救火疲於奔命。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

高雄內門杉林山火燒不停，除了打火弟兄持續控制火勢外，高市府今日上午成立「森林火災應變中心」，市長陳其邁上午也到衫林區前進指揮所勘災。消防局主任秘書劉一娟指出，此次延燒面積約284公頃，後續火勢僅剩零星白煙，中午持續觀察是否有灰燼復燃，嚴陣以待。林務局指出，動員內政部空勤總隊、警消、軍方單位，共計366人進行搶救，起火原因待釐清

高雄杉林、內門山區12日下午傳出大火，火勢因氣候乾燥、山區地勢錯綜複雜、風勢影響下，持續蔓延，因距離陸軍第八軍團彈藥庫僅數百公尺遠，軍方也出動兵力救援。

山火以往採「守勢」戰術，採用挖壕溝等方式，杜絕火勢蔓延，使火自行燃燒殆盡，可節省人力，但此次救災時卻是要求採「追火」策略，可能會造成消防員人身風險外，還出動了市區的消防隊支援，引發了基層消防員的疑慮。

對此，劉一娟澄清，因山區缺乏水源，消防栓較遠或無消防栓，需要市區出動水箱車支援，而山區許多地方就算用200公尺可疊加的高壓軟管仍無法灌救，受到風勢、氣候影響下，火勢容易蔓延至附近的民宅以及經濟作物，所以根據風勢預判火勢延伸的方向，請消防員在當地預備進行撲滅，避免火勢持續擴大。

劉一娟表示，目前火勢雖然控制，僅有零星處有白煙冒出，但中午時烈陽曝曬、且周邊是乾燥竹林，容易使灰燼復燃起火，故中午是關鍵時刻，每個單位都在嚴陣以待。

後續高市府與林務局今日上午8時在消防局成立森林火災應變中心，各相關局處、高雄市後備指揮部、第四作戰區指揮部、台電、台水、中華電信、中華民國紅十字會新高雄分會等人員進駐，並於杉林、內門區公所也成立區級災害應變中心。陳其邁今上午前往杉林區前進指揮所視察災情，了解現況。

消防局表示，共計出動58車133人及義消5人、軍方 155人、林務局80人，目前畫分7個分區持續防護控制火勢擴散、陸航CH-47 SD型直升機及空勤直升機執行空中滅火任務；空務總隊昨日也NA-710重型黑鷹直升機，起飛至月眉攔河堰取水執行滅火任務，共計投水 37 次，水量74噸，詳細起火原因待釐清。