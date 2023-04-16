警方在詐騙集團收水手車上查獲剛從銀行領出未拆封的200萬現金。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

「我真的是財金宜喔，很重要所以說3次」網路強打前女新聞主播邱沁宜的投資廣告影片，淪為詐騙集團利用行騙管道，台南市陳姓女子加入假的投資社團，差點遭騙走150萬現金，警方及時逮1名車手與3名收水手共4人，車上竟查獲200萬詐騙現金所得，將追查其他被害人。

詐騙手法無孔不入，連網路廣告正夯的「財金宜」投資社團也遭利用，儘管邱姓女前主播去年3月已在臉書公開發文提醒「千萬不要被騙了」，強調遭詐騙集團假藉名義發送投資課程與活動，要民眾小心勿上當。至今仍有民眾誤信網路陷阱，台南市陳女險些賠上家產。

陳女2月在臉書看到「主播邱00」投資廣告，誤信點擊頁面加入好友，對方隨即傳送助手「林若萱」的Line好友邀請加入，接著慫恿陳女下載「富達投資APP」，宣稱教導操作買賣股票，卻要求陳女要先繳納申購股票款項，陳女的丈夫察覺不對勁，近日向警方報案，警方受理追查。

警方請被害人假意配合面交，15日埋伏誘捕，40歲的柯姓車手現身取款150萬元，遭當場逮捕，一旁接應的3名收水手一同落網，警方還在3人車上查獲200萬疑似詐騙其他投資者所得的贓款，另有聯絡用的9支手機，皆一併扣回，正追查200萬現金的被害者資料，4人皆依照詐欺罪嫌移送台南地檢署偵辦。