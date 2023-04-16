郭貞慧面對賴惠員指控看板侵門踏戶，提出賴惠員3年前在葉宜津服務處門口舉辦競選造勢大會的照片證明對手才是始祖。（郭貞慧陣營提供／程炳璋台南傳真）

民進黨台南市立委第1選區「兩個女人的戰爭」愈演愈烈，現任立委賴惠員16日指控對手郭貞慧到家門口懸掛看板，有如侵門踏戶，決定蒐集對方誣指賄選的資料，17日提告違反選罷法，成為台灣立委初選首起違反選罷法案件，郭貞慧回應提出資料有所本，該處競選看板是該地主朋友自行懸掛。

民進黨台南市立委第1選區初選上演「兩個女人的戰爭」，2女交鋒競爭檯面化，賴惠員16日再度指控前台南市觀旅局長郭貞慧刻意在住家兼診所旁邊懸掛2層樓半高的巨幅廣告，是「侵門踏戶」的騷擾式手法，以「流氓地痞」形容對方挑釁。

賴惠員指控郭貞慧在選區懸掛了500幅看板，故意掛在競選對手家門口，「踢館」意味十足，認為郭陣營的選舉無所不用其極。

賴惠員陣營表示已蒐集對方近日散布的剪接影帶與誣指競選小物超額涉賄的不實資料，17日將赴台南地檢署控告郭貞慧陣營違反選罷法「意圖使人不當選」。

郭貞慧針對看板指控回應，新營區大同路看板為地主「無償提供」空間，郭團隊考量同黨情誼婉拒，惟地主積極主動自行處理看板才懸掛，反問賴團隊為何敦親睦鄰如此失敗？

郭貞慧團隊提出3年前賴惠員在葉宜津立委服務處門口舉辦競選造勢大會的照片，反指對手才是侵門踏戶始祖。另強調賴的廣告看板在溪北區鋪天蓋地，有如「看板大富翁」，竟聲稱對手看板多。

針對賴惠員揚言提告違反選罷法，郭貞慧強調公布的資料都有憑有據，「歡迎提告」。