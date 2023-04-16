遭撞銀色車車頭保險桿正片掉落。（宜蘭縣警察局羅東分局提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

小貨車撞擊小客車後翻車。（宜蘭縣警察局羅東分局提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭縣1名20歲江姓男子於15日上午11時許，駕駛自小貨車行經冬山鄉義成路三段與鹿安路口時，不但未減速還闖紅燈，整個側身撞擊1輛自小客車車頭，導致該車頭保險桿整片掉落，還波及路口停等機車的劉姓女子，造成劉女挫傷送醫救治；其江男因違反號誌指示行駛，警方將處1800元以上5400元以下罰鍰。

警方說明，江男行經路口時，不但未減速還快速闖紅燈，幸好34歲許女駕駛的銀色車沒有綠燈一亮就啟動，僅有車頭遭撞，保險桿正片掉落，否則後果不堪設想；江男則撞擊後整輛車翻覆橫躺在路邊，車斗上的工具散落一地，場面凌亂不堪。所幸雙方駕駛都無人受傷，只有機車駕駛些微挫傷。

因自小貨車違反道路交通管理處罰條例第53-1條，汽車駕駛人，行經有燈光號誌管制之交岔路口闖紅燈者，處1800元以上5400元以下罰鍰。警方呼籲用路人，行經路口務必遵守交通號誌行駛，無號誌路口應減速慢行及停等禮讓，以維行車安全。