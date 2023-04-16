北市警少年隊破獲詐欺取簿車手集團。（警方提供）

台北市警局少年隊16日宣布破獲一起詐欺集團，嫌犯先以「假求職」方式騙人頭帳戶，再靠「解除ATM分期付款」話術詐欺至少25名被害人新台幣160萬元。少年隊也發現，其中有5名大學生以5000元左右代價，賣金融卡等帳戶資料，淪為人頭帳戶。由於接下來將是畢業季節，少年隊特別提醒應注意「求職公司是否合法」、「是否有異常高報酬」、「不繳交金錢及個人重要證件」等，以免遭不法集團利用成為代罪羔羊。

警方調查，該集團先是以貸款、家庭代工及兼職名義，蒐集民眾金融卡等帳戶資料後，再利用近期國內外因疫情逐漸降溫，國人陸續前往國外旅遊，以知名旅遊旅行社名義，偽裝為旅行社客服人員，聲稱民眾因操作錯誤，而導致設定分期重複扣款或是免費升級高級會員等詐騙手法，誘使其前往ATM操作匯款受騙，詐騙金額總計超過160萬。北市警少年隊與新北市警新莊分局長期埋伏跟監蒐證，日前見時機成熟攻堅破獲，逮捕余、高和吳姓男子等3名嫌犯，依詐欺、洗錢等罪嫌移送地檢署，擴大偵辦。

警方發現，嫌犯狡猾，不僅利用朋友名義租車，遠從台東北上至超商領取假求職的被害人所寄送的金融卡或存摺，過程中更交替使用汽機車，加上來回超過千里的距離，為的就是企圖製造斷點，規避查緝。不過百密一疏，其中一名嫌犯日前酒後憤而持器械砸車，涉嫌毀損案件經台東地檢通緝，成為警方得以順利破案的關鍵。

經查，本案人頭帳戶超過10人，被害人高達25人，遍及全台各縣市，其中不乏青少年及學生，因為防詐資訊與社會經驗不足，因而受騙淪為該集團之人頭帳戶或被害人，導致原本生活更陷入困境。

少年隊長吳坤安呼籲，國內外疫情趨緩，民眾出國旅遊需求大增，如接獲是類電話，應提高警覺並向165查證；此外他也提醒，未成年人若從事詐欺車手行為，除面臨刑事責任，父母（法定代理人）也恐將連帶面臨鉅額的民事損害賠償責任。

北市警局也指出，警政署將於5月5日「反詐啟動日」舉辦「全民防詐，藝起發聲」宣導活動，屆時將於「NPA署長室」或「CIB局長室」臉書粉絲專頁直播。

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