竹北有民眾加入社群平台投資訊息，加入群組後卻被告知要繳80萬現金讓專人投資操作，結果竟是詐騙。（竹北分局提供／邱立雅竹縣傳真）

竹北有民眾在臉書看到投資股票教學廣告，加入群組後，被告知需儲值80萬至指定虛擬貨幣帳戶由專人操作投資股票，民眾半信半疑到豐田派出所詢問，警方當下發現匯款帳號為警示帳戶，與此同時，民眾表示與車手約定的時間快到了，警方加快動作場勘後出動一輛3.5噸貨車封阻前後路口，讓前來取款的車手插翅難飛，警方於車上查扣使用手機3支、假買賣契約、存摺及隨身包包內現金總計約新台幣365萬，全案移請新竹地檢署偵辦。

一名男子於臉書平台見投資股票教學廣告，經加入群組後，該群組告知民眾以面交及匯款方式，儲值至指定虛擬貨幣帳戶由專人操作投資股票，民眾在半信半疑之下，先到派出所向員警訴說原委。

男子向警方表示，待會就要與對方面交80萬，員警查看該群組貼出的匯款帳戶，竟是警示帳戶，為查緝詐騙集團防制不法，便請民眾將計就計，至約定地點進行面交。

隨後警方迅速佈署，立即埋伏於約定地點前後路口，並動用3.5噸貨車封阻前後路口，待車手駕車至查獲地面交時，讓車手車輛插翅難飛，果然順利當場將2名車手一網打盡，並於車上查扣使用手機3支、假買賣契約、存摺及隨身包包內現金總計約新台幣365萬，全案移請新竹地檢署偵辦。