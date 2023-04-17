綜合外媒報導，這名叫作羅密歐（Romeo）的攝影師在秀出自己和女客戶的對話紀錄，只見女子一開始相當客氣地詢問攝影師是否還記得4年前曾為她拍攝婚紗照，當羅密歐表示有印象後，對方透露自己是離婚狀態，因此4年前拍攝的婚紗照對她不再有意義，要求攝影師退款。

羅密歐原以為這是女子開的玩笑，沒想到對方强調「我是認真的」，堅持要攝影師退錢，羅密歐當下耐心解釋，當完成拍攝後就不會再退款，不過這名女子則反嗆，若攝影師不允許客戶退款就該在合約上寫清楚，「既然我們的合約沒有寫明這一點，那我就有權要求退款」。

這名惱羞成怒的女子接著更放狠話，羅密歐若不退款，「那就準備收我的律師信吧」 ，羅密歐當下被這名女子激怒，氣到請女子直接找律師來聯繫，還不忘諷刺「我好像突然明白她為什麽會離婚了」，這起離婚要求婚紗照退費的奇聞一曝光，立刻掀起熱議。不少網友對於女子的行為匪夷所思，「難怪她丈夫要和她離婚」。

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