法國國民議會友台小組主席博多黑（Eric Bothorel）（中）率小組成員17日清晨搭機抵台訪問，博多黑強調，台法之間沒有誤解，法國對台灣的政策沒有改變，台灣有事，就是全世界有事，從上週法國派出軍艦航行台海就可看出，法國政府的立場就是維持現狀，這次訪台要展現的，就是法國對台政策沒有改變。（陳麒全攝）

法國國民議會友台小組主席博多黑（Eric Bothorel）率小組成員17日清晨搭機抵台訪問，包括國民議會外委會副主席兼友台小組副主席柯拉波（Mireille Clapot）、外委會副主席艾畢雍（Michel Herbillon）及議員樂格佩（Constance Le Grip）一行4人，博多黑強調，台法之間沒有誤解，台灣有事，就是全世界有事，法國對台政策沒有改變。

博多黑（Eric Bothorel）率團於17日清晨7時9分搭機抵台，與率領台灣立委團赴法參訪的立法院副院長蔡其昌回程正好同班飛機，蔡其昌帶領立委邱議瑩、林楚茵、莊競程一同出席外交部的接機，外交部由歐洲司司長姚金祥代表前往接機。

蔡其昌致詞表示，這次立法院訪法團共有16名成員，去年立法院長游錫堃就曾率團訪問法國，這次由他率團訪法，也讓台法關係實質往前推進，充分感受到法國國會甚至行政部門的工業部，對台灣其實非常支持，今天友台小組4名成員訪台，緊接著還有另外一個訪團，4月份法國就有兩個訪團來台，這都是台法關係實質升溫最好表現。

博多黑透過翻譯表示，很高興可以再度訪台，很榮幸在法國期間可以接待副院長率領的代表團，並共同出席世界台灣商會聯合總會（世總）第29屆第2次理監事聯席會議，他強調，台法不是只有經貿的關係，法國對台灣的政策沒有改變，法國支持維持現狀，法國是反對封鎖的，這一次訪台就是想要展現法國國民議會對台灣的友誼。

樂格佩指出，這是她第一次來到台灣，這次訪台的目的是很重要地再次確定台法間的友誼，並且想要告訴台灣人民，台法間有很多共享的價值，像是民主、自由、人權等，相信此行可向台灣學習到很多東西。

記者提問，馬克宏（Emmanuel Macron）在訪中期間接受媒體採訪時曾表示，不應捲入持續升級的台海危機之中，法國對台的支持度是否有受到這番言論影響？博多黑表示，這次訪台跟馬克宏造成的風波無關，友台小組很早就開始在籌備今天的訪問，他強調，台法之間沒有誤解，法國對台灣的政策沒有改變，台灣有事，就是全世界有事，從上週法國派出軍艦航行台海就可看出，法國政府的立場就是維持現狀，這次訪台要展現的，就是法國對台政策沒有改變。