桃園龍岡米干節回歸忠貞舉辦避免塞爆，觀旅局與警方祭出交通管制措施。(觀旅局提供／呂筱蟬桃園傳真)

「2023龍岡米干節」4月22日登場，這也是睽違5年再次回到忠貞地區米干節發源地舉辦，桃園市觀光旅遊局預估活動期間單日會有1.5至5萬人造訪，也有不少民眾擔憂屆時人潮車潮湧入，當地交通將塞爆。為此，平鎮警分局配合主辦單位規畫相關交通管制勤務，也請民眾務必留意避免塞在車陣中。

平鎮警分局長吳明彥表示，2023龍岡米干節活動將在4月22日至5月1日的周末假日舉辦，22日及23日首周以緬泰傳統活動「潑水祈福」為主題，29日至5月1日則有雲南少數民族的「火把求吉」活動。另為求米干節活動盡善盡美，分局各單位執勤人員將落實各項交通疏導管制勤務及為民服務工作。2023龍岡米干節活動主要位在平鎮區雲南文化公園周邊，自行開車前往的民眾，建議可將車輛停放在龍岡大操場，再轉乘每隔15分鐘發車的接駁車，另警方也呼籲民眾盡量搭乘大眾運輸工具前往會場，避免車潮雍塞。

桃園龍岡米干節回歸忠貞舉辦避免塞爆，觀旅局與警方祭出交通管制措施。(觀旅局提供／呂筱蟬桃園傳真)

桃園龍岡米干節回歸忠貞舉辦避免塞爆，觀旅局與警方祭出交通管制措施。(觀旅局提供／呂筱蟬桃園傳真)

「2023龍岡米干節」4／22、22、29、30和5／1活動假日期間三層同心圓管制計畫：

第一層：徒步區

管制時間：上午10點至晚間20點

管制方式：居民憑證件進入（請在地居民憑可辨識地址之證件或水電費帳單，以便警察快速辨識放行。

管制點位：設置6處管制點

(龍宮街-龍江街-中正一路口)

(貿東路-貿東路18巷口)

(中正三路12號-中正五路)

(龍平路-中正五路口2個叉路口)

(忠貞路-中正五路口)

第二層：疏導管制區

管制時間：上午9點至晚間20點

管制方式：

(1)進入忠貞巷弄重要路口有7處攔截點，指引外來車輛進入住宅巷弄，請遊客車輛停放龍岡大操場！

(2)活動會場周邊與住家周重要路段禁止停車，以利車輛順行。(違規車輛拖吊安置龍岡大操場)

第三層：聯外主幹道疏導區

管制時間：上午10點至晚間20點

管制方式：商圈聯外主要幹道號誌控制，避免大溪方向、平鎮、中壢和八德方向車輛回堵。