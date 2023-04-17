國民黨新竹縣黨部辦理立委黨內初選提名作業，17日領表登記首日有前縣議員杜文中完成2選區立委提名登記，杜以工程師務實態度，提出7-UP參選政見，宣告將與立委林思銘做「工程師對律師之戰」，期能在初選民調中獲得民眾支持。

杜文中指民進黨對國內教育一再去中國化，致中華文化根基不斷流失，刻意抹紅、刻意分藍綠導致對立。他認為中華文化必須延續，希望能在國會監督目前的教育方案，導正現在的課綱亂象！

杜文中說，他長期關注台灣歡呼兒的問題，偏鄉資源少，弱勢族群和老年化問題也一一浮出，也是他關注的議題，解決更是當務之急！

杜文中並主張監督修改生技發展相關法案，指新冠肺炎疫情爆發時，疫苗採購與國產疫苗生產的亂象，應針對生物科技醫療法做全盤考量，並保護好國內生技產業能健康發展。

杜文中指民進黨政府堅持的非核家園導致缺電，他要與專家學者找出能解決台灣用電問題的新能源方案，推動國家新能源發展計畫，

目前國內油價、雞蛋、肉品等相關民生物資大漲，杜文中認為根本問題在政府沒有做好管理機制，主張監督民生經濟外，也要監督國防預算，支持國家的發展，確保台海安全。

杜文中對新竹縣的交通問題，表示會協會竹東學府路等道路拓寬，他主張效法日本、德國新的磁浮懸吊式系統來做都市交通運輸，認為減低開車人口，才能真正解決新竹縣市塞車問題，也能促進觀光發展。

杜文中完成登記後，與競選團隊高喊「加油！凍蒜！」爭取立委連任的林思銘表示，他 將在19日辦理立委黨內初選登記。