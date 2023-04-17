國民黨台北市第7選區（信義、南松山）立委初選競爭激烈，台北市議員徐巧芯挑戰現任立委費鴻泰，昨起電話民調開跑，原先看似消停的戰火，卻因一紙文宣，雙方再度有所爭執。費鴻泰控，徐巧芯發放寫著「支持徐巧芯當立委、費鴻泰當部長」的文宣，是意圖要使人不當選，他呼籲，請用光明磊落的手段，若不用光明的手段，贏了也不會贏得尊重。

針對初選選情，費鴻泰今於立院受訪時說，有選民回報稱，競爭對手最近一直在發放一個文宣，上頭寫著「支持徐巧芯當立委、費鴻泰當部長」，很多人都受此影響，有意圖使他不當選的感覺。他反問，請問徐巧芯是總統嗎？可以分配他當部長位子嗎？而且初選用這樣子的方式，讓不少選民以為是黨內安排。

「選舉應乾乾淨淨、大大方方地選，不要用不正當的手段，意圖使人不當選」費鴻泰沉痛表示，松信一席立委沒什麼了不起，但整體團結非常重要，用這種手法，這樣看得出來團結嗎？因此他要敬告「競爭對手」，要用光明磊落的手段，若不用光明的手段，即使贏了也不會贏得尊重。