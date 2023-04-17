美系外資表示，目前似乎看到PC相關 (MB、VGA、Gaming NB、SSD)PMIC電源管理IC需求似乎轉強，近2~3個月庫存水位相較6~9個月前已降至更健康的水平，有更多得經銷商願意下單為第二季、下半年做出準備，有機會可以看到季節性上漲。

美系外資表示，從PMIC IC設計廠得訊息得知目前VGA、遊戲NB和SSD模組對主機板(MB)出現更強烈的需求，主要的模組播放器業者正在看到他們的經銷商庫存下降到更健康的水平。

以個股來說，美系外資表示，力智PC相關營收占比60%，由於MB、VGA、遊戲NB需求旺盛，部分全球PC品牌現在正在下更多訂單； 至於定價，第二季ASP應該季降2~5%，相較去年第四季和第一季減幅減緩，現階段經銷商庫存水平在3~4月，優於先前8-9月的高點。

至於矽力-KY PC相關營收占比25%，美系外資表示，目前矽力-KY有來自電視製造商的急單，也看到來自PC/NB、SSD模組的強勁需求和；另外，經銷商庫存在3月時快速消化，目前庫存水平為2.8個月，優於半年6個月，因此，經銷商現在願意從矽力-KY訂購更多產品，為第二季、下半年季節性需求做準備。