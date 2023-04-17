國民黨遲遲不徵召新北市長侯友宜，引發黨內擔憂，國民黨立委鄭麗文態度直白，就是希望黨內盡快徵召侯，她今天再強調，越是懸而不決，反而徒增很多不必要的揣測；至於會不會覺得黨主席朱立倫機關算盡，她也酸說「我沒像黨主席那樣的智慧，不只讓選情不利，也讓外界做文章，黨主席這麼聰明，不要讓外界有這些機會才對」。

鄭麗文今在立法院受訪時說，盡快徵召侯友宜就是黨員的心聲，時間已經來到4月中，從國民黨確定採行徵召制度至今已有好一段時間，既然黨內最強母雞就是侯友宜，態勢明確，那還在等什麼？不要再蹉跎了。她說，黨內希望透過徵召、不用初選的方式來簡化提名程序，那侯友宜一枝獨秀，已是「非他莫屬」，早一步確立只會有助於團結。

鄭麗文提及，黨中央欲整合黨外力量，但到最後如果沒人願意和國民黨合作呢？這會讓大家很焦慮，感覺程序沒完沒了，所以國民黨還是得先要有自己的候選人。她認為，越懸而不決，反而徒增很多不必要揣測，讓大家以為國民黨暗藏玄機，這才是不團結的來源。

鄭麗文強調，大家應該要進入戰鬥位置、槍口一致對外，完成徵召是強化上下團結一致的條件，但沒有完成提名要如何作戰？要確定候選人是誰，才有辦法整合對話，否則大家都焦慮不已，對選情造成重大傷害，希望黨中央能呼應全黨期盼。

媒體提問，會不會覺得朱立倫機關算盡？鄭麗文也酸，自己沒有像黨主席那樣的智慧，不但無利於選情，也讓外界做文章，而黨主席這麼聰明，不要讓外界有這些機會才對。