台中林姓計程車司機疑感情糾紛，涉嫌持刀砍傷大7歲王姓女子並將人帶上車，16日清晨發生追撞車禍讓案情曝光，林男車上還載有汽油，要與王女同歸於盡，警方今天下午將依殺人未遂等罪嫌將林移送台中地檢署。

豐原警分局16日早上獲報，豐原區南陽路與永康路路口發生一輛自小客車追撞小貨車意外，但到場後發現車上一名女子渾身是血，44歲林姓男子到博愛街持刀砍傷51歲王姓女子，並用車將人載走，林男追撞前方小貨車後，胸骨骨折與王女一起被送醫。

員警查覺有異，當場將林男列為嫌疑人，並依車牌追查線索，查出林男先在豐原區博愛街持刀砍傷王女後，開車強行載走被害人，載到豐原觀音山後再開回市區，因追撞前車致案情曝光，警方在車內查扣一把西瓜刀和一把水果刀，也查扣一瓶汽油，車內有汽油味。林男說，他平常會買汽油當機車備用油，這次帶上車，打算和女友同歸於盡。

豐原警分局派員警到醫院戒護林男就醫，在醫師開出就診資料後，今天下午將依殺人未遂和妨害自由罪嫌將他移送台中地檢署，並建請聲押。由於王女被砍成重傷，仍在加護病房，警方將等女子清醒可作筆錄，再釐清二人關係和案情。

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