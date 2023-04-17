高雄內門山林火災已撲滅 解除「府級災害應變中心」編組 13:392023/04/17 中時 林瑞益 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高雄市內門區山林火災延燒了4天，消防局於昨晚控制火勢，現場只剩殘火。今（17）日再度派人透過空拍觀察，確認皆無火煙、無復燃之虞，於12時解除「森林火災災害應變中心」任務編組。圖為高雄市長陳其邁（右三）到場關心火勢。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄市內門區山林火災延燒了4天，高雄市消防局於昨晚控制火勢，現場只剩殘火。今（17）日再度派人透過空拍觀察，確認皆無火煙、無復燃之虞，於12時解除「森林火災災害應變中心」任務編組。 後續由消防局持續確認山區狀況，另由民政局協助通知撤離民眾4戶8人，返回住居所。 由於事發地點地處偏僻，消防局出動241車次557人次、義消62人次、林務局270人次及軍方435人次救火，並派直升機運水撲滅火勢。高雄市長陳其邁昨天也到內門區視察，感謝相關人員的辛勞。 #高雄 #內門 #火警 #撲滅 #山林火警 也許您會感興趣 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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