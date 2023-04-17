高雄市內門區山林火災延燒了4天，高雄市消防局於昨晚控制火勢，現場只剩殘火。今（17）日再度派人透過空拍觀察，確認皆無火煙、無復燃之虞，於12時解除「森林火災災害應變中心」任務編組。

後續由消防局持續確認山區狀況，另由民政局協助通知撤離民眾4戶8人，返回住居所。

由於事發地點地處偏僻，消防局出動241車次557人次、義消62人次、林務局270人次及軍方435人次救火，並派直升機運水撲滅火勢。高雄市長陳其邁昨天也到內門區視察，感謝相關人員的辛勞。