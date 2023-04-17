國民黨今開記者會揭蔡政府20萬社宅興建、包租代管、租金補貼等，沒一項居住正義政策達標。國民黨團書記長謝衣鳳表示，房價所得比從106年第一季9.24，到111年第三季上升為9.80，換言之，年輕人要不吃不喝9.8年，才能買得起房子。蔡政府推出的社宅政策，根本就劃錯重點，在建築成本提高逐年攀升下，根本拿不出辦法來因應，這要人民又何能相信，蔡政府的居住正義？

國民黨團總召曾銘宗指出，去年1月11日，台中有91房大戶，4年只繳4萬元稅金，需要補稅212萬元，這就是在蔡英文總統執政底下發生的事情，為何房屋持有稅這麼低？這是什麼社會？這是什麼政府？

蔡政府執政7年，從105年實質經常性薪資從39213元，到111年41357元，7 年間增加2144元，平均一年增加306元，曾銘宗問蔡政府，要年輕人如何買得起房子？居住正義根本就是空的。

謝衣鳯指出，行政院106年3月6日核定「社會住宅興辦計畫」共8年，目標在2024年達成政府直接興建12萬戶及包租代管8萬戶，合計20萬戶的社會住宅。但是到了2023年2月28日為止，已經完工的社會住宅，僅佔14％（17791戶），包租代管76％（61132戶）。謝質疑，蔡政府社宅執行率這麼差，難道要把爛攤子留給下一任新政府收拾？

黨團副書記長吳怡玎表示，蔡政府推出的包租代管政策，5年要達到45萬名房東加入，實際上到目前為止，僅有5萬4千多戶，甚至還出現灌水現象，同一名房東、同一處物件，房客甲搬入再搬出，房客乙再搬入，在帳面上數字算兩戶。蔡政府的居住正義根本就不及格。

吳怡玎也提到社會住宅問題，蔡政府說8年要增加20萬戶社會住宅，但到目前為止，實際真的可以入住的社會住宅，只有2萬4千戶，達成率僅12％。再從2萬4千戶當中區分，真正由中央完成的社宅，不到3千戶。

吳怡玎說，蔡政府美化、灌水社宅成績，將規劃中高達6成的社宅，事實上連發包都還沒有，而蔡英文總統剩下不到一年時間，這就是民進黨政府的居住正義。