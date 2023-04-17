民進黨立委賴惠員（中）拿出牙膏文宣品，強調贈品分大、小等級，小支牙膏的批發價格不到30元。（程炳璋攝）

民進黨立委賴惠員（中）到南檢新營辦公室遞狀，正式提告郭貞慧違反選罷法。（程炳璋攝）

郭貞慧辦公室由夫婿李退之出面回應賴惠員指控。（程炳璋攝）

距民進黨2024年立委初選台南市民調剩最後1周，台南市第1選區「兩個女人的戰爭」17日直球對決，現任立委賴惠員到台南地檢署新營辦公室遞狀，提告挑戰的前台南市觀旅局長郭貞慧誣指賄選已違反選罷法。郭貞慧辦公室回應，賄選事實交由檢察官認定，反控對手利用網路打手，聯合謝龍介散布不實消息，也將採取法律行動，成為台灣立委初選以來首件官司。

民進黨立委初選台南市民調24日開始，21日起停止宣傳，台南市第1選區的賴惠員與郭貞慧對戰白熱化，賴惠員以國民黨謝龍介的影片，控郭的夫婿李退之擔任雲豹能源獨立董事，儼然「光電夫妻」。郭貞慧回擊賴陣營贈送的競選小物時超過30元價值涉及賄選。

兩女在初選期間，互指看板滿天飛、財產來源不明，互稱造謠抹黑，有資深黨員出面表達自相殘殺的情況十分痛心，讓國民黨看笑話。民進黨台南市黨部主委潘新傳一度出面喊話適可而止。

隨著初選最後階段，雙方展開直球對決，賴惠員17日在律師陪同下，赴台南地檢署新營辦公室遞狀告發郭貞慧陣營違反選罷法，主要針對對手誣指自己發送的文宣品包括白米、牙膏等物品價值超過30元涉及賄選，實際上這些商品有分等級，大盤價格換算也較低，認為對手指控是意圖使人不當選。

郭貞慧辦公室17日回應，賄選事實應由檢察官認定，反譏賴惠員拿出「2018」年的批發價發票與「未來」收據來欺騙外界，堅持對方自2019年就有濫發贈品包括便當盒、殺蟲劑的手法習慣，反控賴惠員「濫權修法」、「恣意賄選」、「胡亂施壓」，才可能是賴不當選的主因。