亞洲大學響應教育部的綠電計畫，攜手綠主張「綠電生產合作社」，在第三宿舍屋頂裝置完成太陽能「公民電廠」，每年能供近25萬度綠電。亞大再將電廠租金收入全部挹注弱勢助學基金，照顧中低收入戶學生。亞大校長蔡進發在啟用儀式上說，亞大為實踐聯合國SDGs環保、助弱與教育永續發展行動，更精進一步，4月22日世界地球日前展成果。

亞大校長蔡進發說，地球暖化、氣候變遷與節能減碳，已成全球重要議題，人類文明構成對地球很多破壞，全世界最重要的問題，就是如何解救地球。台灣過去110年溫度已經上升1.6C，全年夏天已增到150天、冬天減到20到24天，近來台灣沒有下雨，水庫都缺水，影響到民生，積極節能減碳，是每個地球人責任。

蔡進發指出，公民電廠是很新的理念，希望透過民間的「綠色覺醒」，蓋公民電廠，達到綠色能源再生，也是同學很好的學習場域。美國、德國、比利時都有類似電廠，亞大此次與綠主張「綠電生產合作社」共同推動，對社會、亞大師生，都是很好的示範和教育場域。

綠主張「綠電生產合作社」是台灣第1家能源合作社，理事主席許秀嬌指出，合作社成員是一群關心環境永續、能源轉型的公民所組成，不以盈利為目的社會企業。合作社和大學都是非營利性組織，是很棒的合作模式。現在已到了非常緊急的狀態，這次在亞大設立的「天空14號」公民電廠，就是一個淨零轉型的機制，希望有更多學校參與。

許秀嬌說，亞大三宿頂樓裝置的222.5KW容量的公民電廠，啟用後預估1年發電量可達近25萬度綠電，以每人平均每天用3度電計算，等於可供8萬3300多人的1年用電量，希望更多人參與綠電行動，守護地球。

亞大環安室節能組長蔡麟祥表示，「綠電生產合作社」在全台已建置14座「公民電廠」，參加合作社的社員，每人交6萬元，由合作社代為找尋建置太陽能綠電場所，實踐民間綠能、共同推動減碳環保理念。