觀察美股股市，「金融」相關類股受到銀行危機影響，造成民眾對小型銀行的不信任，加上美國也將收緊對中小型銀行的監管，投資人可轉向關注大型成熟銀行，其體質健康相對發展也較穩健；隨著經濟逐漸回溫，「非核心消費」與「工業」等產業則將持續逐季獲利成長。「能源」與「資訊科技」等產業則可觀察後續發展，其中，「能源」產業，受石油、天然氣等短缺影響，價格位於高檔，雖短期有發展空間，仍需注意伴隨全球能源需求降低所帶來之後續效應；「資訊科技」產業則受惠於AI、科技等新題材或大型活動的舉行，其產業龍頭企業有望表現較佳。

債券市場則將持續受惠Fed升息漸進尾聲，且高利率環境可能持續到2023年底之態勢，建議投資人可關注「美國公債」、「投資等級債」等標的，當升息進入尾聲將有望吸引資金流入，同時，也可觀察以美元計價且具投資等級的「新興市場主權債」，受惠於Fed高利率及其政策與經濟的支撐，預期有較佳的表現；另一方面，國泰證券也提醒投資人需留意且避開高波動之高收益債券，避免非必要的損失。