由馬斯克主導的SpaceX星艦(Starship)上周有大進展，獲得聯邦航空管理局頒發效期長達五年的發射許可，首次獲准將超重型運載火箭Starship送入軌道發射，也帶動市場對低軌衛星題材的重新炒熱。

就低軌衛星個股來說，昇達科為其中相當指標的個股，昇達科已經成為4大低軌衛星營運商及5大衛星通訊系統製造商之直接合格供應商，以技術優勢直接合作天線端各式產品項目，供應產品包括衛星酬載/地面站/使用者終端之天線端元件及模組，目前認證產品項目逾20款且客製，陸續量產及試產，品項續增加中，現階段海事應用最多，明年有機會看到車載應用。

法人就表示，美系大廠已於2022年12月取得美國通訊聯邦委員會(FCC)批准發射新一代V2衛星，最多將可發射7500顆，SpaceX先前表示，V2衛星將SpaceX新一代運載火箭星艦(Starship)進行運載，而星艦預計今年4月首次發射，有機會在下半年開始搭載V2衛星並運送至特定軌道，而短期將以過渡版本V2 Mini為主，已於2月27日首次發射，這些都將為昇達科挹注動能。法人也預估，昇達科今年低軌衛星占比整體營收有機會逾2成，且因為低軌衛星得比重提升下，也有助於昇達科全年毛利率表現。