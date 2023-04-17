衛福部長薛瑞元再傳爭議言論，他昨在活動致詞時語出驚人地說「立法院啥米死人骨頭攏有」，有好的邏輯才能應對。民進黨立委許智傑17日直言，有時候開玩笑開過頭，的確不恰當，雖然當下氣氛很歡樂，但還是要提醒政務官，發言要更加謹慎，避免不恰當的言論。

薛瑞元15日出席嘉義高中99周年校慶，並獲頒傑出校友，他向台下學子表示，自己在嘉中受到好的邏輯教育，卻突然提到一句「立法院啥米死人骨頭攏有」，有好的邏輯，才能夠應對，頓時讓全場學生爆笑，但言論是否適切也引發外界熱議。