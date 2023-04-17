薛瑞元稱「立院啥米死人骨頭攏有」 綠委：的確不恰當 14:232023/04/17 中時 黃婉婷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 民進黨立委許智傑。（許智傑辦公室提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 衛福部長薛瑞元再傳爭議言論，他昨在活動致詞時語出驚人地說「立法院啥米死人骨頭攏有」，有好的邏輯才能應對。民進黨立委許智傑17日直言，有時候開玩笑開過頭，的確不恰當，雖然當下氣氛很歡樂，但還是要提醒政務官，發言要更加謹慎，避免不恰當的言論。 薛瑞元15日出席嘉義高中99周年校慶，並獲頒傑出校友，他向台下學子表示，自己在嘉中受到好的邏輯教育，卻突然提到一句「立法院啥米死人骨頭攏有」，有好的邏輯，才能夠應對，頓時讓全場學生爆笑，但言論是否適切也引發外界熱議。 #薛瑞元 #死人骨頭 #不當發言 #言論 #邏輯 也許您會感興趣 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。