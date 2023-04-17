27歲游姓男子日前到台中神岡區訪友後，深夜駕車行經田間小路，右前輪不慎掉入田溝動彈不得，男子慌張下趕緊報警求救，豐原警方獲報後馳援，以人力徒手方式將車輛推上路面，順利協助游男解圍。

台中市豐原警分局表示，社口派出所警員張維哲、陳建凔於14日0時07分許擔服巡邏勤務時，接獲民眾報案稱車輛掉進田溝需要協助。

警方得知訊息後立即準備千斤頂、繩索等救援裝備趕往現場，到場發現游姓男子駕駛的白色小客車右前輪掉進田溝，游男稱開車到神岡八德路一帶找朋友，離開後因路況不熟加上天色昏暗，不慎將車輛開進田溝。

警方觀察輪胎卡住情形，研判可以用人力輕微抬起車輛，請游男上車發動再打倒車檔，並慢慢踩油門；警方在車輛前方協助將車輛抬起，最後順利協助車輛推上路面，游男對於警方的熱心協助深表感謝。

豐原警分局長劉其賢讚許，同仁主動協助、為民服務之舉，另亦提醒民眾，產業道路原是提供務農民眾的農業機具使用，所以路段路寬不大，民眾駕車行經時應保持慢速行駛以保安全。