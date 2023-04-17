對於發送「我支持徐巧芯做立委、費鴻泰當部長」文宣，國民黨台北市議員徐巧芯解釋，此舉代表團結、砲口一致對外的精神，是她的主張，也是選民期待。（本報資料照片）

國民黨立委初選第七選區（信義、南松山）初選16日起跑，立委費鴻泰質疑，對手國民黨台北市議員徐巧芯的文宣「支持徐巧芯當立委、費鴻泰當部長」，意圖使人不當選。徐巧芯反駁，文宣代表團結、砲口一致對外的精神，並無對費否定，更無人身攻擊。國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹表示，會先了解情況，再看是否送考紀委員會。

費鴻泰今早指出，有選民回報，對手最近發放的文宣寫有「支持徐巧芯當立委、費鴻泰當部長」，意圖使人不當選，很多民眾也因此受影響。

徐巧芯則回擊，文宣內容是「我支持徐巧芯做立委、費鴻泰當部長，世代雙贏，松信加油，戰力加倍，並肩打贏2024、力拚重返執政」，不僅是她的主張，也是不少選民對選區的期待，更是代表團結、砲口一致對外的精神，並尊重費的過往，並未對費否定，亦無人身攻擊。

徐巧芯質疑，這是屬於正面的文宣，且英國也有影子內閣的概念，怎麼會是「意圖使人不當選」？明明是很正面的訴求，光明磊落，卻要被「警告」，「我很遺憾，也相當傷心我的好意遭到曲解。」且正式的競選文宣有簽名，絕非黑函，也不可能有人以為是黨部發的。

徐巧芯也說，文宣在4月1日就發出，為何費當時沒有意見，等到在進行電話民調的時候才拿出來扭曲？相當不解。若真的是「意圖使人不當選」，歡迎費提告，絕對經得起檢驗。在民調期間、選戰最後關頭，希望彼此保持正面的選舉，不要亂發脾氣，要保持君子之爭的風度，團結對外。

費鴻泰則強調，現在正值初選民調階段，對手以「費鴻泰當部長」打宣傳戰，就是意圖使人不當選。如此不光明磊落行為，應該是大家無法接受的。他堅持黨內乾淨選舉，呼籲團結共好，國民黨要贏得2024政權。

黃呂錦茹回應，徐巧芯的文宣是一種選舉手段，費、徐當然要互相尊重。今日會先了解文宣，並和徐巧芯溝通，視徐巧芯後續處理方式，若嚴重則送考紀委員會，考紀委員會認定不妥，將糾正徐。