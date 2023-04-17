抗議「蔡麥會」，中共日前在台灣海峽中北部進行聯合巡航，對此，比利時外交部長拉碧及法國外長柯羅娜分別表示支持維持台海現狀，外交部今天感謝歐盟及其會員國政府高層在7大工業國集團（G7）外長會議前夕持續聲援台灣，重申支持維持台海現狀及區域和平與穩定。

比利時外交部長拉碧（Hadja Lahbib）4月13日在比國聯邦眾議院答覆有關比利時對中國大陸環台軍演立場的質詢時表示，比利時密切關注台海情勢發展，中國大陸繼上（2022）年8月後再次對台灣展開軍演，令人憂心。比利時對台海立場清楚且明確，要求相關各方自制及維護台海現狀、譴責挑戰現狀的片面行動，並呼應歐盟外交及安全政策高級代表波瑞爾（Josep BORRELL）日前發表專文中的觀點。

法國外長柯羅娜（Catherine Colonna）4月15日、16日，也分別在對外演說及受訪等公開場合明確表態指出，法國支持維持台海現狀的政策並未改變，強調反對任何片面改變現狀的舉動或在台海使用武力，這是歐洲盟友及美國的共同立場。

針對比利時及法國外長上述發言，外交部發言人劉永健今天表示誠摯感謝。他說，面對中國大陸近日藉故升高對台軍事威脅，發動軍演，妄圖改變台海現狀，外交部感謝歐盟及其會員國政府高層在7大工業國集團（G7）外長會議前夕持續聲援台灣，重申支持維持台海現狀及區域和平與穩定。

外交部強調，台灣將與所有理念相近民主夥伴持續深化在各領域的交流合作，共同維護台海及區域和平的穩定與繁榮。