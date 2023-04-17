刑事局中打三隊破獲王姓男子為首的詐騙集團，起出西瓜刀、存摺等贓證物。(警方提供)

在彰化小有名氣的王姓角頭，為了謀取暴利竟組成詐騙集團，專門透過臉書徵才等方式，誘騙求職者當人頭帳戶，甚至為此將求職者拘禁在汽車旅館等處；檢警查出，該集團並利用「股市女王」蘇麗芬的名義誘騙被害人投資，至今已有至少19人受害，該集團行騙所得至少6000萬元。

警方去年12月間接獲通報，指稱王姓角頭經營的詐騙集團，專門在臉書社群以徵才為名義誘騙求職者，並藉由高薪引誘求職者交出提款卡、存摺等，待雙方見面後，詐團成員即控制求職者行動，並取走其存摺、手機等，再開通該帳戶網路轉帳功能，並要求被詐騙者將錢匯入該帳戶，並透過層層轉帳的方式躲避查緝。

警方查出，該詐團除將求職者當「豬仔」控制行動，另一頭還利用「股市女王」蘇麗芬的名義，鎖定約40、50歲的菜籃族或中產階級，以「假投資」方式行騙，目前查獲至少有19人受騙，被害人受騙金額從5萬至500萬不等，其中1名菜藍族被騙達500萬，總計該集團獲利至少6000萬元。

刑事局中打三隊偕同彰化縣刑大、彰化警分局偵查隊等單位獲報後組成專案小組，今年2、3月分兩波行動，查獲王男等集團成員共9人，並起出西瓜刀、棍棒、手機及存摺等贓證物。警方初步了解，至少有2名求職者遭到拘禁達1周左右，目前將9名集團成員依恐嚇、妨害自由及洗錢、詐欺、組織犯罪等罪嫌法辦，也擴大清查中。

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。