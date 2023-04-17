彰化縣警局交通隊今天在21處易肇事路口設置告示牌，揭露該路口真實車禍傷亡數據。（彰化縣警局提供）

彰化縣警局交通隊統計，全縣今年1月至4月各類交通事故發生數雖少於去年，但死亡人數卻略多於去年，為降低車禍發生，該局今天在21處易肇事路口設置告示牌，以該路口車禍傷亡真實數據，提醒民眾小心行車，以保障生命安全。

依據交通部道安資訊查詢網道路交通事故顯示，彰化縣今年迄今各類交通事故發生1萬2585件，雖較去年同期減少656件，但死亡41人卻較去年同期增加3人，顯見交通事故死亡案件仍舊居高不下。

分析車禍死亡事故發生原因，發生在路段占52％，發生在路口占48％，其中設有號誌路口占43％，無號誌路口占比57％，車禍違規行為仍以闖紅燈及超速行駛為大宗，機車騎士因疲勞駕駛自撞死亡46人，占18.7％。

彰化縣警局近期透過大數據分析出縣內21處易肇事路口後，招商製作「易肇事路段告示牌」，高掛在路口上，這些告示牌除提供2022年交通事故發生件數、傷亡人數，牌面也印上警徽，藉此讓用路人容易辨識該路口為易肇事地點，提高注意力及警覺心，放慢行車速度減少事故發生。

彰化縣警局局長張國雄表示，本局除在縣內21處交通事故熱點掛牌警示外，後續會滾動調整及彈性增置告示牌，提供易肇事路段道安數據示警，提醒行經該區域民眾小心駕駛，也將持續走入社區加強宣導，並針對闖紅燈及超速等重點違規加強執法。