王淨入行6年在大銀幕展現不同樣貌，她認為拍電影就是在造夢。（台北電影節提供）

第25屆台北電影節17日宣布影展大使由王淨擔任，身為台北電影獎影后，王淨這次「回娘家」擔任大使，很巧合地剛滿25歲，她笑說：「非常不可思議！難道是因為我25歲的關係才邀請我嗎？真的很榮幸。」她形容北影就像一年一度的熱鬧家宴，每次參加都能感受到活力和親切。

王淨出道6年，2019年主演電影《返校》票房破億，隔年更憑藉該片拿下台北電影獎最佳女主角，近年陸續以《瀑布》、《月老》、《關於我和鬼變成家人的那件事》在大銀幕展現不同樣貌，堪稱台灣最炙手可熱的新生代女演員。

談起和台北電影節的緣分要回朔至2015年，當時王淨還是大學生，剛好有同學搶到閉幕片《百日告別》的票無法前往，於是把票轉讓，她回憶道：「我那時不懂表演，也不覺得自己未來會跟影視產業甚至和北影有關係，只記得坐在第一排，演員的情緒都超級直接，直逼著我！」

王淨今年正好和北影同歲，她分享徐漢強導演曾說，25歲是最美好的年紀，正處於半熟階段，對自己是誰以及在做的事有了些方向，面對未來也不像以往恐懼。現在的她，看待電影也有不同的想法，「剛接觸表演，覺得電影是宣洩日常生活的不滿，幾年之後，又覺得電影好像在體驗別人的人生，現階段我覺得電影就是造夢吧！好像把不可能變成可能了，某方面自己也跟世界上另一個不存在的人做了神奇連結，我非常珍惜這樣的連結。」