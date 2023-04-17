警方將王男與姚女移送法辦。（警方提供）

基隆警方今天破獲盜領政府普發現金案，逮捕彰化姚姓女子及王姓男子，兩人經移送彰化地檢署複訊後，其中姚女因涉嫌重大，且對相關案情閃爍其詞，日前遭檢方向法院聲請羈押禁見獲准，王男訊後則被諭知以10萬元交保候傳，全案擴大偵辦中。

彰化地檢署指出，該署接獲首件盜領政府普發現金6000元的犯罪情資後，隨即由檢察官陳鼎文指揮基隆市警局第三分局、彰化縣警局彰化分局、鹿港分局、和美分局組成專案小組偵辦。

檢警見時機成熟，搜索、拘提姚女（40歲）、王男（30歲）被告二人到案訊問後，認姚女、王男被告等人均涉嫌違反《刑法》詐欺取財罪、《個人資料保護法》及《洗錢防制法》等罪嫌，犯罪嫌疑重大，將姚女向法院聲請羈押禁見獲准，另諭知王男以10萬元交保。

經查，姚女與王男分別為彰化和美、鹿港人，兩人都有詐欺罪前科，兩人疑都曾參與詐騙集團，檢警也在兩人手機中發現有不少民眾的身分證及健保卡等個資，懷疑其以詐騙手段取得民眾個資後，上網登記政府普發現金6000元的個資，後因被害人要提領時，發現已遭人登記匯入不明帳戶內。

彰檢檢察長洪家原指出，個人資料攸關個人權益甚鉅，請民眾妥善保護個資，以免落入不法份子之手，致生權益損失，檢警亦將全力以赴，守護民眾財產安全。