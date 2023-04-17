南俊國際是國內老字號的鋼珠導軌廠，1984年成立迄今已近40年，多年來以自有品牌『火車頭』及『REPON』行銷國際，成為華人滑軌第一品牌，2022年全年營收19.99億，每股盈餘2.26元，較去年（2021）成長35％，目前南俊國際產品應用面橫跨辦公家具（24％）、雲端伺服器（24％）、廚櫃（17％）、工具櫃（14％）、家電（10％）、醫療／工業應用（9％）等領域，客戶群涵蓋各領域的領導品牌，營收八成以上係為外銷。南俊國際打造出從規格製定、產品研發、模具製造、設備開發到生產製造等一條龍營運模式，生產製程則從鋼捲分條、輥沖連線到表面處理、自動組裝等垂直整合、高度廠內自製的方式提高對品質及生產效率的管控能力。另外，經營團隊從多年前即推動智能化生產，目前在雲林的三個工廠內已落地實施，更大幅度地提升運作效率及產品良率，除了挹注南俊國際生產彈性及效能外，也成為南俊國際日後獲取美系CSP客戶的重要因素之一。

南俊國際目前來自雲端伺服器營收占比已達24％，客戶群包括從2002年即開始出貨的美超微（Supermicro）及其他伺服器品牌／資料中心廠商，經營團隊表示，近年來，伺服器營收占比能持續從2019—2020年的11％至12％，提高到2021年至2022年的24％，除了既有客戶持續放量外，公司也全力投入與客戶共同研發新世代產品，同時積極開發新客戶，由於南俊國際已手握數百項新型及發明專利，以及多年來為了滿足不同應用場域對於產品性能的要求，已累積出龐大的產品開發資料庫，從挑選材料、功能設計、不同長、寬、厚度的產品規格對承重能力及使用壽命等項目均涵蓋在內，成為南俊國際能快速因應客戶需求提出規格方案的重要利器，加上南俊國際的快速反應能力與生產彈性的配合，讓南俊國際近幾年來陸續斬獲新合作機會，躋身數家美系CSP廠商的供應鏈，成為未來雲端資料中心、白牌伺服器快速成長趨勢下的受惠者之一。

南俊國際2023年3月營收MOM已達35.54％，顯示廚櫃、工具櫃等應用面客戶因為庫存調整原因，拉貨力道略為下滑的現象已持續改善、需求復甦，展望南俊國際今年在廚櫃、工具櫃類別客戶的拉貨持續回溫，及伺服器新舊客戶的同步放量下，營收及獲利空間可期。