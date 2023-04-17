00722B群益15年IG電信債ETF的標的指數為美銀美林15年期以上美元電信業公司債指數，主要投資發行量2.5億美元以上，信評為投資等級（BBB-（含）級以上），在美國市場發行的美元剩餘15年期以上投資等級電信業公司債券，指數表現可觀察電信業龍頭企業，為極具特色的產業型指數。

群益15年IG電信債ETF本月預計每單位配息金額為0.504元，以4月17日收盤價38.07元，估年化利率達5.28％，00722B除息日為4月21日，要搭上配息列車的最後交易日為4月20日，投資人可把握投資契機，搶搭領息行情。

群益15年期以上電信業公司債ETF（00722B）經理人曾盈甄表示，歐美大型電信商，目前受惠於投資人使用手機通訊由4G逐漸升級5G過程的轉換紅利，未來營收仍有上漲空間，預期未來獲利與現金流量穩定。債券的殖利率已經來到十年的相對高點，債券價格再下跌有限，對投資人股債配置而言相當有利。

此外，對於希望投資能定期配息、或是打造固定現金的投資人來說，債券ETF是相當好且便利的投資工具，搶搭Fed升息尾端資金浪潮可兼具收息或獲利，穩健型投資人可多利用。