民進黨立委初選第七選區（信義、南松山）17日起電話民調開跑，台北市議員許淑華把握最後時間拜訪永春市場攤商自治會。洪健益則表示，除下午發簡訊懇託外，該做的已經做完，就等最後結果出爐。

今晚電話民調開跑，但恰逢星期一市場休市。許淑華仍把握最後時間，下午至永春市場攤商自治會致意，晚上則是出席私人餐會，也有傳簡訊向民眾懇託。

有別於許淑華仍安排行程，洪健益表示，下午已有發簡訊拜票，今晚就要民調，該做的事都已經做完，就等民調結果出爐，尊重最終結果。