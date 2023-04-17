今晚電話民調開跑 許淑華、洪健益行程大不同 18:432023/04/17 中時 劉彥宜 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 許淑華(左)、洪健益。（合成照/本報資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 民進黨立委初選第七選區（信義、南松山）17日起電話民調開跑，台北市議員許淑華把握最後時間拜訪永春市場攤商自治會。洪健益則表示，除下午發簡訊懇託外，該做的已經做完，就等最後結果出爐。 今晚電話民調開跑，但恰逢星期一市場休市。許淑華仍把握最後時間，下午至永春市場攤商自治會致意，晚上則是出席私人餐會，也有傳簡訊向民眾懇託。 有別於許淑華仍安排行程，洪健益表示，下午已有發簡訊拜票，今晚就要民調，該做的事都已經做完，就等民調結果出爐，尊重最終結果。 #民進黨立委 #初選 #許淑華 #洪健益 也許您會感興趣 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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