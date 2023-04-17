台中林酒店母親節限定「貴妃荔枝覆盆子蛋糕」，採用法式手法，以杏仁海綿蛋糕為主體，外觀宛如盛開的花朵。（林酒店提供／馮惠宜台中傳真）

「樂沐糕餅舖」推出「莓果花園」蛋糕，莓紅色的牛奶慕斯蛋糕，以奶霜搭佐覆盆子、草莓酒凍與苦香巧克力裝飾花圈，造型超吸睛。（馮惠宜攝）

台中法布甜主打草苺皇冠蛋糕打卡拍照NO.1！前100名訂購的客人，還贈送價值599元筋膜槍。（馮惠宜攝）

長榮桂冠酒店(台中)母親節蛋糕買一捐一送給弱勢媽媽正式進入第10年。（長榮桂冠酒店提供／馮惠宜台中傳真）

母親節送媽媽蛋糕，除了美味還要高顏值，烘焙業者紛紛推出主題蛋糕，其中「樂沐糕餅舖」推出「莓果花園」在牛奶慕斯蛋糕穿上一襲莓紅顏值爆表，而85℃買主題蛋糕還可抽iPhone 14 Pro、dyson 吹風機等好禮，法布甜買草苺皇冠蛋糕前100名訂購還贈筋膜槍，訴求高CP。

今年母親節85℃以「花漾獻禮」為主題一口氣推出6款蛋糕應戰，造型有繽紛的花束蛋糕、馨愛珠寶盒和甜蜜手中線，款款兼具口感又具高顏值；到5月11日預購享85折優惠，另外85 Cafe APP會員購買任一款母親節主題蛋糕，還可再抽iPhone 14 Pro、dyson 吹風機、SK-II 保養組、三宅一生手提包、Philips瞬熱濾淨飲水機等超值好禮。

台中法布甜主打草苺皇冠蛋糕，以100％新鮮草莓製作，搭配玫瑰膠原果凍、草苺慕斯、覆盆子庫利、巧克力蛋糕體，口感層次分明、加上鑽面皇冠造型，打卡拍照NO.1！前100名訂購的客人，還贈送價值599元筋膜槍；4月20日以前訂購或憑折價券，加碼再享保冷袋、卡片、野餐餐具、康乃馨肥皂花等好禮四重送！

「樂沐糕餅舖」今年推出「莓果花園」蛋糕，標榜新鮮純淨的食材、低糖、純手工打造豐富層次的牛奶慕斯蛋糕，蛋糕表層穿上一襲莓紅，且以絲滑香緹奶霜搭佐新鮮覆盆子、草莓酒凍與葉片造型的苦香巧克力裝飾花圈，造型超吸睛。

台中林酒店推出母親節限定7吋「貴妃荔枝覆盆子蛋糕」，以杏仁海綿蛋糕為主體，搭配荔枝慕斯、荔枝覆盆子果凍及花香莓果優格，外觀宛如盛開的花朵；台中長榮桂冠酒店推出包括8吋「鮮奶油芒果蛋糕」、7吋北海道香芋奶凍蛋糕、荔枝玫瑰蛋糕等5款蛋糕，同步搭配「愛的蛋糕傳送計畫買一捐一活動」，5月14日前消費者預購任一顆母親節蛋糕，長榮就捐一顆蛋糕給弱勢家庭的媽媽們，活動限量100顆。