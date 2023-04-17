鴻海集團創辦人郭台銘爭取2024總統提名，前立委沈富雄今天直言，郭根本在擾局「是來亂的」，國民黨氣勢好的時候就想分一杯羹。他奉勸國民黨主席朱立倫，不要再一昧的對郭和柯P友善，否則只是被人「吃夠夠」，至於新北市長侯友宜，若能一改先前態度，民調馬上就會衝上去。

沈富雄今天接受《今天誰來沛》節目專訪，被問到郭台銘爭取提名，他要郭台銘不要來攪局「你是來亂的」，他說，當國民黨的氣勢好的時候，郭就想來分一杯羹，當國民黨看起來沒什麼機會的時候，他就默不做聲。

沈富雄以郭台銘作生意為例，開始的時候印刷電路板很好賺，但後來這個沒錢賺了，你覺得他還會繼續做嗎？「他現在做電動車耶，典型生意人的腦筋」，當國民黨機會不大了，郭台銘也就不要了。

他說，自己真得搞不懂國民黨，明明祕書長黃健庭已講說，第一階段整合的態勢非常明顯就是侯友宜，但又緊急跑出來更正說「我的意思是說，國民黨提名作業分三階段啦！」有這個必要嗎？這說法很多國民黨人會非常的失望。

沈富雄認為，黃健庭所以會做修正，是因為朱立倫，但「這個讓人家很失望喔」，因為國民黨民調已經從40幾趴掉到剩20幾趴，「你還在怕郭董，你還在想柯P？」如果現在還期望跟柯文哲合作，那就不要選了。

他批評國民黨犯了一個心理很嚴重的病，就好像說自己的票不夠當選，希望因為對你好，所以將來投票的時候還是投給我們，「我覺得這個想法是選舉的大忌」。

沈富雄表示，會不會投你的關鍵在於棄保，不在於這個階段對他們有多禮貌，只有自己奮發圖強，自己振作拉上來，他們才會紛紛來歸 ，「你求他，他反而吃你夠夠」。朱立倫又不是第一次選舉的人，黃健庭也不是，怎麼變成這個樣子的懦弱，這樣的到處求情，「我覺得這是不對的」。