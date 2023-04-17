高盛首席美國股票策略師柯斯汀（David Kostin）領導的團隊調查發現，自1982年來，聯邦基金利率觸頂後的12個月，標普500指數平均報酬率達19％。這段期間美國共有6次緊縮貨幣循環，其中5次升息周期結束後美股呈現上漲，僅有一次例外。

至於本次升息循環結束後美股是否會走揚，高盛對此抱持懷疑態度。許多華爾街分析師認為，聯準會可能在今年停下升息腳步。

分析師質疑股市能否在聯準會停止升息後揚升，不是沒有理由，因為企業獲利顯露疲態，而且股價相對昂貴。市場預期標普500指數成分股今年第一季獲利將出現2020年第二季以來最大降幅。標指以未來12個月獲利計算的本益比為18倍，相對偏高。

高盛預期今年標指成分股全年獲利成長率恐持平，低於升息循環結束且沒有引發衰退時的平均成長9％。

然而潛在經濟衰退風險並未影響美股開年來的表現，道瓊工業指數累計上漲2.2％，標普500指數揚升7.8％，科技股雲集的那斯達克指數躥揚16％。

本周美國銀行（BoA）、高盛、特斯拉、網飛和聯合航空等企業將公布上季業績，還有成屋銷售等重要經濟數據出爐，投資人可進一步審視經濟狀況。

ClearBridge投資公司投資策略師師蘇茲（Jeff Schulze）表示，第一季股市上漲的原因之一是經濟數據強勁。值得一提的是，許多數據是落後指標，並不能代表未來3至6個月的狀況。

儘管美國通膨持續下滑，3月通膨創下近2年新低紀錄，但仍遠遠超出2％的目標，可能促使聯準會將利率升至更高，維持在高檔更久。