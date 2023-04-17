線上串流平台網飛（Netflix）近日跨足線上直播卻出師不利，16日進行相親實境節目《盲婚試愛》（Love is Blind）直播時網站當機，造成全球用戶湧入社交媒體抱怨。網飛在第一時間表示：「我們正在拍攝節目，將盡速恢復直播。」Downdetector網站統計有上萬名使用者在16日通報網飛當機，所幸稍早已恢復正常。