身材姣好的波波蓁及林宜禾一身性感裝扮準備拍攝。（圖／本刊攝影組）

李沛旭與凱渥同門名模蔚葒縈今年年初曾出席由世新大學編劇團隊自行創作的影集《惡靈世界》，還透露將演出過去沒接觸過的角色，兩人有著微妙、緊張刺激的主顧關係；時報周刊CTWANT日前直擊劇組在台北市松山區民生社區取景，雖不見李沛旭身影，但露出超長美腿及緊實屁股蛋的蔚葒縈，以及擁有34D豐滿上圍的波波蓁性感上陣，光視覺上就非常有看頭！

鍾岳軒戴著黑框眼鏡，在一旁的化妝師幫他畫上受傷的妝。（圖／本刊攝影組）

身高175公分的蔚葒縈（中）與上圍34D的波波蓁（右）和林宜禾性感現身，身材火辣的她們讓人看得目不轉睛。（圖／本刊攝影組）

上月13日晚間近九點，世新大學原創影集《惡靈世界》在台北市松山區民生社區一家義大利餐廳外取景拍攝，當晚演員有蔚葒縈、陳柏蓁（波波蓁）、林宜禾和鍾岳軒等人。劇組先是拍攝鍾岳軒在暗巷被兩名小混混持棒球棍攻擊的部分，戴著黑框眼鏡的他一臉的驚訝和無助，行兇者打完便「落跑」。隨後，鍾岳軒換了衣服，並在一旁由化妝師畫上受傷的妝。

蔚葒縈站在一旁，其他女演員坐在男演員身上，畫面挑逗。（圖／本刊攝影組）

蔚葒縈跨開一雙超長美腿，渾圓的屁股蛋也跑出來見客。（圖／本刊攝影組）

大約九點半，換蔚葒縈、波波蓁及林宜禾等人準備上場，稍事休息後，三個女生換成中空裝加上牛仔短褲，一身性感裝扮勁辣養眼。身高175公分的蔚葒縈走在中間，超長美腿立刻吸引人目光，讓人看得目不轉睛。三人邁著性感步伐走到一桌三個男生身邊，接著各自跨坐在男方腿上熱情的挑逗，各自展現性感妖嬈的一面。而此刻鍾岳軒落寞地走過，蔚葒縈回頭視線似乎落在他的身上，令人好奇戲中兩人是否有著什麼情感戲分。拍攝工作約在十一點多結束，蔚葒縈換回自己的衣服後離開現場。

鍾岳軒落寞地從一旁走過，蔚葒縈回頭視線似乎落在他的身上。（圖／本刊攝影組）

男演員眼神炙熱地看著坐在身上的蔚葒縈，雙手也不閒著在撫摸她的背。（圖／本刊攝影組）

《惡靈世界》影集講述這個世界其實充滿了惡靈，政府怕人民失控、恐慌，所以一直用各種方法隱瞞，雖然政客有不同的政治立場，可是基本上多半還是會遵守世界的隱藏性規定。而國安局的第九處正是專門處理這些惡靈的單位，與惡靈的對抗即將開始，特別的是，本劇也集合了黃仲崑、湯志偉、王上菲、涂善存、鍾岳軒、顏毓麟等演藝圈眾多世新校友演出，也透過海選，遴選出多位優秀在校生參演，令人期待。

換回休閒打扮的蔚葒縈準備收工返家。（圖／本刊攝影組）

《惡靈世界》集合眾多世新校友演出，聲勢浩大（左圖）；而李沛旭與蔚葒縈這對同門也在戲裡有吃重演出。（右圖）（圖／世新大學提供、取自凱渥 CatWalk臉書）

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