普發現金6000元自17日起開放郵局領現，行政院副院長鄭文燦18日談及發放狀況時提到，從4月1日發放至今，已有1683萬人領取成功，而選擇「郵局臨櫃」領取大約有50萬人次，全國約有1300個郵局支局都開放領現，算是非常順利，很少出現排隊情形

行政院副院長鄭文燦上午出席工研院「2023 ITRI NET ZERO DAY-打造淨零時代競爭力」論壇暨特展。（行政院提供）

鄭文燦上午出席工研院「2023 ITRI NET ZERO DAY-打造淨零時代競爭力」論壇暨特展，會前受訪時媒體問道普發現金發放狀況，他說，選擇「直接入帳」的有420萬個帳號，「網路登記」領取者達912萬人，「ATM領取」有351萬人，合計已達1683萬人。

鄭文燦說，目前「郵局臨櫃」領取大約有50萬人次，全國約有1300個郵局支局都開放領現，算是非常順利，很少出現排隊情形，不過有些長者，因為不清楚自己是屬於420萬人直接入帳的範圍，心裡想著要等到郵局臨櫃再領取，這部分可以稍微查詢一下，應該都已經入帳。

另外，鄭文燦提到，6歲以下孩童要以健保卡領取，有些健保卡可能毀損、過期等等，這部分要請家長注意，希望這次的郵局臨櫃領取，可以讓大家感受到更方便且多元的領取方式，而現在ATM還可以領取，呼籲大家多多使用。