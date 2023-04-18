成功鎮民代表會陳姓副主席住家日前遭不明男子丟擲鞭炮。（成功警分局提供／蔡旻妤台東傳真）

抓到了！成功鎮代表副主席家中遭放炮恐嚇。監視器畫面。

成功鎮民代表會副主席陳秋豆住家日前遭不明男子丟擲鞭炮，因恐嚇意味濃厚，引發民眾關注，成功警分局成立專案小組後查獲酒後犯案的潘姓男子。從事修繕工程潘男坦承，因承攬工程案產生嫌隙，他最後被依恐嚇罪嫌移送台東地檢署偵辦。

成功警分局表示，本案發生於4月13日晚間11點多，當時外出的陳女住處門前被不明男子燃放鞭炮，案發後引起鎮上諸多民眾關注，成功分局不敢大意，即刻成立專案小組進行偵辦，終於鎖定從事泥作承包工作的潘姓嫌犯涉有重嫌，潘嫌經約談到案後，坦承所攬數件民宅外牆修繕工程與陳秋豆有糾紛爭議，酒後遂臨時起意向副主席住處門口丟擲鞭炮，以示警告，事後感到懊悔。

抓到了！成功鎮代表副主席家中遭放炮恐嚇，警方循線逮捕嫌犯。成功鎮代表說明。

陳秋豆今天無奈表示，基於代表職責，去年5月某次下鄉考察工程，當時對於部分工程有疑慮，她事後請來專業人士再度會勘，專家也說部分材料應更換以確保安全，她便向公所反映，未料竟然踩到地雷。

成功警分局表示，全案已依恐嚇罪嫌移送台東地檢署偵辦。

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