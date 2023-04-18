【全程字幕】謝龍介表態不選士林大同 王世堅連喊：很意外 @ChinaTimes ​

民進黨第二選區（士林、大同）選戰愈演愈烈，民進黨台北市議員王世堅對戰現任立委何志偉上演堅偉大戰，國民黨則尚未有人選出戰，國民黨前台南市議員謝龍介17日表態，不規劃選士林、大同，「因為我要祝福王世堅」。王世堅今日回應，十分意外，謝在任何選區都游刃有餘，不參戰第二選區令人壓力變小，也感謝謝龍介的支持和好意。

謝龍介昨表示，不會規劃選士林、大同，「因為我要祝福王世堅」。任何位置和安排，都會以大局、團結為前提。

王世堅指出，對此感到很意外，也感謝謝龍介的支持和一番好意，但是必須通過初選才可以正式被提名。謝很強，不管在第二選區、其他區甚至其他縣市，謝龍介都擁有全國知名度，在任何區選都游刃有餘，勝選率皆高，原以為國民黨會提名謝，謝不來真的很意外，也讓他和何志偉壓力都變輕。

而民進黨於17至21日以抽籤方式接連進行電話民調，第七選區（信義、南松山）原規劃於昨晚進行，然因樣本數不足延長至今晚，是否會希望初選儘快落幕？王世堅回覆，事實上勝負已分，多數民眾心裡已有定奪，技術上再拖延，只是讓大家空等待，但原以為今日有一半的機率抽中開始民調，結果很失望。