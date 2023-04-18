中市警方提醒，「網路銀行」、「ATM」沒有解除分期付款設定及辨別身分的功能，千萬不要相信來路不明的來電做相關操作。（警方提供／陳淑芬台中傳真）

中市警方提醒，「網路銀行」、「ATM」沒有解除分期付款設定及辨別身分的功能，千萬不要相信來路不明的來電做相關操作。（警方提供／陳淑芬台中傳真）

使用蝦皮購物、威秀影城APP消費的民眾要小心！台中市刑大今天表示，中市最近1個半月來，有93件假冒蝦皮買家、30件假冒威秀影城詐騙案，受騙總金額超過900萬元，呼籲民眾慎防誆稱訂單系統異常等理由，而依指示操作ATM匯款或網銀，將得不償失。

蝦皮、威秀APP使用者逾百人中招！中市警籲慎防詐騙集團。

警方表示，詐騙集團花招千奇百怪、無孔不入，最近有詐團將目標轉到民眾常使用的蝦皮及威秀APP，假冒蝦皮買家以簽署金流協定、認證帳號等理由，要求賣家以網路銀行轉帳進行認證；假冒威秀客服，誆稱訂單系統異常，要求依指示操作自動櫃員機ATM匯款等手法詐財。

李姓民眾使用威秀APP購買電影票後，接到電話誆稱訂單系統異常，恐會重複扣款，要求到ATM依指示操作「重新設定」及「驗證帳戶」，沒想到，王剛處理完不久，帳戶就轉出8萬餘元，才知被騙。

王姓網路賣家接獲不明人士私訊要求以蝦皮平台交易，並傳送「假蝦皮網站」連結，王不疑有他而點擊，不久即接到「假蝦皮客服」傳訊須先「驗證帳號」，王依指示操作網路銀行系統，沒想到帳戶竟轉出4萬多元。

警方表示，詐騙集團佯裝成買家，向網路賣家佯稱要在蝦皮賣場購物，並透過聊天系統傳訊表示「蝦皮無法下單」，並傳「蝦皮假連結網址」給賣家，賣家與「假蝦皮客服」聯繫，假客服即要求「須金流認證」、「未簽署安全協定」，經賣家填寫手機號碼及收款銀行名稱等資料，後續，再以「假冒銀行」客服名義，聯繫要求賣家開啟網路銀行操作認證，並依指示操作匯出金額。

警方指出，台中市「解除分期付款詐騙（ATM）」案件，去年共發生319件，財損金額逾6975萬元；今年1至3月共發生72件，總財損逾988萬元，提醒民眾「網路銀行」、「ATM」沒有解除分期付款設定及辨別身分的功能，千萬不要相信來路不明的電話操作網路銀行或ATM。