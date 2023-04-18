登記大安區黨內立委初選 羅智強、鍾沛君握手相互祝福

國民黨北市第六選區（大安區）立委初選，17日起開放登記。有意參選的總統府前副秘書長及議員鍾沛君，不約而同選在18日前往市黨部登記參選。不同於松信區的「芯費大戰」，羅與鍾兩人在市黨部相遇也握手致意互道加油。鍾沛君在受訪時表示，雙方的共識就是各自努力爭取選民認同；羅智強則祝福鍾沛君，直言「兄妹登山、各自努力」。

鍾沛君在議員李柏毅、張斯綱、游淑慧及徐巧芯的陪同下，上午前往市黨部領表登記。鍾沛君在受訪時表示，自己參選的初衷就是希望把議員的服務升級，加速落實過去所提出的六大政策。

現場記者問道，大安區立委初選是否會上演如同松信區初選「芯費大戰」？對此鍾沛君則表示，她與羅智強的共識就是朝自己的方向努力，各自爭取選民的認同。鍾沛君說，上週末她與羅都在成功國宅進行義捐活動，羅捐高麗菜、她捐雞蛋，雙方也都友善地交換捐贈的物資。

至於針對初選機制要選擇「三七制」還是「全民調」？鍾沛君則表示，初步了解另一名參選人楊永明傾向全民調，自己也支持全民調，原因在於逐一核實大安區黨員有沒有繳黨費是一項大工程；此外，立委選戰投票並沒有排綠也不分男女老幼，因此沒道理在用一個跟大選有偏差的方式進行初選。

羅智強則是在鍾沛君之後，由議員楊植斗、王欣儀、徐巧芯、游淑慧、張斯綱等人，以及大安區多名里長陪同登記。羅智強表示，進入立法院後除了繼續努力建設大安區外，也會推動包含長照、打擊詐騙集團等法案，不僅促使政黨輪替，也要持續監督政府。

對於初選制度的部分，羅智強則未表態偏向三七制或全民調，僅表示25日各個候選人會進行協調，會用平和的方式協調出大家都滿意的初選制度。而對於鍾沛君喊話世代交替，羅智強說，鍾是很優秀的台北市議員，對他來說這場選戰就是「兄妹登山、各自努力」，祝福鍾沛君。