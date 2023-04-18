美國日前公布CPI已由6％降至5％，符合市場預期，根據資料顯示，即使不在「通膨」時期，美國通膨連結債指數長期以來績效加上每年通膨效果，其績效都勝過美債表現。

富邦投信表示，4月12日公布的美國3月CPI符合市場預期，由6％降至5％，但核心CPI年增率卻由前月5.5％回升至5.6％，為去年9月以來首次超過前月，並且高於CPI整體增幅，而3月CPI年增幅放緩主要來自於能源價格回落所致，但服務類價格增幅大多維持高位，使得核心CPI年增率回升，聯準會公布的會議記要也暗示，年內經濟可能陷入輕度衰退。此訊息也壓抑風險偏好促使美股下跌，美債殖利率及美元指數同步走跌，當日美國政府債券7-10年期指數下跌0.04％，然而美國通膨連結債指數則小幅走升0.02％。

依美國通膨連結債指數和美國7-10年公債績效相比，長期以來，美國通膨連結債指數表現優於美國7-10年公債，如今年第一季前者 績效3.85％，後者3.6％；近六個月，前者為5.45％、後者是5.32％；即使在指數下跌時，美國通膨連結債指數跌幅都比美國7-10年公債少。

富邦投信指出，未來的世界將從過去舊時代的三低（低成長、低通膨、低利率）轉變為2％的經濟成長、但卻有4％的通貨膨脹率及4％的利率水準，在面對通膨隨時可能捲土重來的新世界，在資產配置中納入具備對抗通膨特性的通膨連結公債，可望提升投資組合的完整性。