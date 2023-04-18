國民黨現任立委鄭正鈐（左）今天在多位議員及大批支持者陪同下至黨部登記。（陳育賢攝）

鄭正鈐（中）表示，年底選舉是大家要不要和平的選擇。（陳育賢攝）

李縉穎（中）說，國民黨希望團結一致，整合最強的人來參選。（陳育賢攝）

國民黨新竹市立委提名作業17日起一連3天展開黨內領表登記作業，昨天首日有現任立委鄭正鈐由助理代為領表，鄭正鈐今天並在多位議員及大批支持者陪同下至黨部登記同時繳交保證金與作業費，黨內認為至目前無第2人領表且無傳出有人有參選意願，幾乎篤定鄭正鈐將代表藍營競選連任。

鄭正鈐今天上午11點在市議員兼國民黨團總召陳慶齡、張祖琰、吳旭豐、前市議員徐信芳及大批支持者陪同下至黨部完成登記，鄭正鈐表示，感謝多位議員支持與陪同，年底選舉坦白說是很大的考驗，也牽涉到兩岸的發展，是大家要不要和平的選擇，這都考驗著所有的選民。

鄭正鈐說，他會持續的努力，不管在哪個崗位上，都會盡最大的努力，認真的為這塊土地、這個城市來打拚，也希望年底能夠爭取到大家的認同，繼續給他機會為大家服務。

黨部主委李縉穎則指出，今天是黨部受理黨內立委參選領表登記的第2天，截至目前只有現任立委鄭正鈐領表並完成登記，受理登記截止時間為明天下午4點。

李縉穎說，站在黨部的立場，只要有人來登記，黨部都會受理，不過他也要強調，國民黨希望團結一致，整合最強的人來參選，不管是大選或立委選舉都一樣，國家方面希望重返執政，立委部分要繼續連任。