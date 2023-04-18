法國國民議會友台小組主席博多黑（Eric Bothorel）17日率團抵台訪問，立法院長游錫堃今接見法國國民議會友台訪團一行人，博多黑也附和早上會面副總統賴清德所引用的法國文豪大仲馬著作「三劍客」的精神，「我為人人，人人為我」，他說，「台灣為世界，世界為台灣的民主努力」。

游錫堃表示，最近貴國馬克宏總統訪問中國，發表「歐洲不該捲入台海衝突」言論的第一時間，博多黑主席就率先發表「台灣有事，歐洲、全球都會有事」，今天並親自率團以行動支持台灣，展現不畏強權、堅定捍衛法國「自由、平等、博愛」立國精神的道德勇氣。

游錫堃說，長期以來，博多黑主席在國際上多次公開力挺台灣，包含以視訊方式參與本院舉辦的「2021開放國會論壇」、數度領銜國民議會議員連署案支持台灣國際參與、並曾在推特表示「將持續與台灣同在」。

游錫堃指出，中共常說「東升西降」，就是要改變現有以歐美為首建構的國際秩序，使自己成為統治世界的「全球帝國」，所以歐洲、美國才是中共的真正目的，台灣只是擋在他家門前的石頭而已。

博多黑表示，院長鏗鏘有力的發言跟民主之心不謀而合，這次來到台灣也表達馬克宏想要傳達給台灣的訊息，台灣自己的淵源發展歷史很複雜，歐洲建立也同樣相當複雜，法國立國也跟鄰國發生交戰，就如同大家所知道跟俄羅斯侵略烏克蘭有關，發起了戰爭。

博多黑指出，俄羅斯企圖影響其他的國家，讓我們感到擔憂，法國一貫支持希望台海能維持穩定；他也發表對於台海維持現狀的看法，並不是只停留在現狀，而是朝向自由民主人權的道路繼續邁進。

博多黑也表示，如同上午跟副總統賴清德見面，賴副總統引用法國文豪大仲馬著作「三劍客」的精神法國三劍客，「我為人人，人人為我」，他也相呼應表示，「台灣為世界，世界為台灣的民主努力」。