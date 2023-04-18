台灣民意基金會今（18）日公布最新民調，2024 總統大選，男性選民的最愛是民進黨賴清德，有三成六，女性選民的最愛是國民黨侯友宜，為三成三；中間選民最愛賴清德，二成二相挺。

台灣民意基金會董事長游盈隆指出，進一步分析，男性選民，三成六支持賴，兩成六支持侯， 二成四支持柯，女性選民三成三支持侯，三成一支持賴，二成一挺柯。

游盈隆說，從年齡層看，20-44歲首選是柯，45-54歲首選是侯，55歲以上最愛賴。20- 24歲三成八支持柯，三成一支持侯，二成二支持賴；25-34歲，三成五支持柯，三成三挺賴，二成挺侯；35-44歲三成二挺柯，三成一侯，二成三挺賴；45-54歲三成六支持侯，二成七挺賴，二成三挺柯；55-64歲四成一挺賴，三成二挺侯，一成七挺柯；65歲及以上，四成六支持賴，二成九挺侯，4.5％挺柯。

教育背景，游盈隆指出，大學及以上教育程度者，三成七支持柯，二成七支持侯，近二成七支持賴；專科教育程度者，三成二挺賴，二成七支持侯，近二成六支持柯；高中及高職教 育程度者，三成六支持賴清德，三成五支持侯友宜，一成八支持柯文哲；初／國中教育程度者，四成一支持賴清德，三成五支持侯友宜，5.8％支持柯文哲;小學及以下教育程度 者，四成三支持賴清德，二成三支持侯友宜，3.6％支持柯文哲。

至於省籍，賴清德是河洛人及客家人的第一選擇，侯友宜則是外省人的最愛，柯文哲都居第三。河洛人三成八挺賴，二成七挺侯，二成一挺柯；客家人三成二挺賴，二成九挺侯，二成五挺柯；外省 人五成五挺侯，三成一挺柯文哲，一成挺賴清德。

從政黨支持傾向看，他說，民進黨支持者八成挺賴，9.2％挺侯，5.3％％ 挺柯；國民黨支持者七成七挺侯，一成五挺柯，4.1％挺賴；民眾黨支持者七成挺柯，一成五挺侯，一成挺賴；中性選民二成二挺賴，二成一挺柯，一成九挺侯。

至於地緣政治角度，六都16 縣市共七大區塊看，侯友宜目前在台北市、新北市、台中市拔得頭籌，賴清德在桃園市、台南市、高雄市及 16 縣市居領先地位，柯文哲支持者規模較小、但相當均勻地來自全國各地。

本次調查訪問期間是2023年4月9-11日，對象是以全國為範圍的二十歲以上，抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩 碼隨機方式抽樣，有效樣本1068人，抽樣誤差在95％信心水準下約正負3個百分點。